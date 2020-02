Filmična in vznemirljiva Maistrova zgodba predstavljena v stripu

Ljubljana, 9. februarja - Mihael Glavan in Damijan Stepančič sta združila moči za strip o slovenskemu generalu Rudolfu Maistru. Glavan je za STA zapisal, da je biografsko-dokumentarno delo Naš Maister izšlo kot strip zato, ker je generalova biografska, bivanjska in kulturnozgodovinska zgodba hkrati prav filmična in tudi iz zgodovinskega vidika izjemno vznemirljiva.