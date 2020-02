V Mariboru nastop Andreje Zakonjšek Krt s pianistom Nejcem Lavrenčičem

Maribor, 4. februarja - Kulturno umetniški Zavod PerArtem bo drevi v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor in Slovensko filharmonijo v sklopu cikla Samospevanje v Mariboru gostil sopranistko Andrejo Zakonjšek Krt in pianista Nejca Lavrenčiča. Na koncertu bosta izvedla dela Henrija Duparca, Francisa Poulenca, Rista Savina, Benjamina Ipavca in Huga Wolfa.