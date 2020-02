Na severozahodu Sirije v dveh mesecih več kot pol milijona razseljenih

Damask, 4. februarja - Ofenziva sirskih vladnih sil z rusko podporo proti zadnji uporniški trdnjavi je sprožila enega največjih begunskih valov v devet let trajajoči vojni v Siriji. Večtedensko intenzivno bombardiranje in silovita kopenska ofenziva sta izpraznila celotna mesta v pokrajini Idlib in pognala proti severu več sto tisoč ljudi.