V Južni Koreji nova fraza "obnašaš se kot Cristiano Ronaldo"

Incheon, 4. februarja - Južnokorejsko sodišče je danes odločilo, da mora lokalna agencija The Festa, ki je julija organizirala prijateljsko nogometno tekmo med Juventusom in zvezdniki korejske lige, navijačem zaradi neigranja Cristiana Ronalda povrniti stroške. Nezadovoljstvo navijačev je privedlo tudi do nastanka spletne fraze "obnašaš se kot Cristiano Ronaldo".