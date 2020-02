Na Hrvaškem prijeli lastnika doma za starejše občane, v katerem je umrlo šest ljudi

Zagreb/Krapina, 4. februarja - Hrvaška policija je danes potrdila, da so prijeli lastnika doma za starejše občane v kraju Andraševec na severozahodu Hrvaške, v katerem je minuli mesec v požaru umrlo šest ljudi. Zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti ljudi in premoženja je policija skupno prijela dve osebi, stari 48 in 51 let.