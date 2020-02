Zaradi nerazglašenih oporok 48 zahtevkov za odškodnino, do zdaj izplačali 700.000 evrov

Ljubljana, 5. februarja - Minevajo štiri leta od razkritja, da so na 44 okrajnih sodiščih našli 945 oporok, ki niso bile razglašene. Do zdaj so oškodovanci zaradi tega vložili 48 zahtevkov, s katerimi zahtevajo za 5,5 milijona evrov odškodnin. Do zdaj so jim izplačali za nekaj manj kot 700.000 evrov, odprtih pa je še šest postopkov.