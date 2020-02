Koprski policisti pri 18-letniku zasegli prepovedano drogo ecstasy

Koper, 4. februarja - Decembra 2019 so koprski policisti v Izoli prijeli 18-letnega osumljenca, ko je imel pri sebi 38 tablet prepovedane droge ecstasy in 2,4 grama prepovedane droge amfetamin. Odvzeta mu je bila prostost in opravljena hišna preiskava njegovega doma v Železnikih, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.