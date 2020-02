Cambridge, 4. februarja - V starosti 90 let je v ponedeljek umrl ameriški literarni kritik in esejist George Steiner, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil njegov sin. Njegova dela so se pogosto osredotočala na moč govora in pisano besedo, vključevala pa so jezikoslovje, literarno kritiko, religijo, glasbo in zgodovino. Tematiziral je tudi holokavst.