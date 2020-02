Arso opozarja na močan jugozahodni veter na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem

Ljubljana, 4. februarja - Ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem bo danes zjutraj in zgodaj dopoldne pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 kilometrov na uro, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Na močan veter je opozoril tudi državni center za obveščanje.