V sredo tradicionalna parada za prvake NFL

Kansas City, 4. februarja - Kansas City bo v sredo s tradicionalno parado počastil zmagovalce super bowla, finala ameriškega nogometa. Kansas City Chiefs so v nedeljo po preobratu z 31:20 premagali San Francisco 49ers in prvič v 50 letih osvojili naslov prvaka. Parada se bo na ulicah Kansas Cityja začela ob 11.30, so sporočili iz mestne uprave.