Poročilo: V EU lani rahel upad terorističnih incidentov

Pariz, 4. februarja - V Evropski uniji so lani zabeležili rahel upad terorističnih incidentov v primerjavi z letom 2018. Lani so namreč zabeležili 25 terorističnih incidentov, od tega tri napade, pet poskusov napada in 17 primerov načrtovanja napada. Leta 2018 je bilo 26 terorističnih incidentov, piše v poročilu francoskega centra za analiziranje terorizma (CAT).