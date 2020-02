Sejem Expomego v prihodnje najbrž v Novi Gorici

Nova Gorica, 4. februarja - Ker dosedanji organizatorji sejma Expomego dogodka ne bodo več mogli organizirati v Gorici in so se pojavljale zamisli o tem, da bi sejem preselili v Videm, so se predstavniki obeh Goric dogovorili, da bodo združili moči za organizacijo dogodka spomladi 2021 vzdolž Kolodvorske ulice v Novi Gorici.