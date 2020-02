dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Brdo pri Kranju, 4. februarja - Obrazložitve Bloudkovih nagrad za leto 2019, ki so jih na Brdu pri Kranju dobili Eva Terčelj in Primož Roglič za vrhunski mednarodni dosežek, Vladimir Čermak in Boris Kutin za življenjsko delo v športu ter Milan Žvan za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa.