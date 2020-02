Tožilstvo in obramba končala sklepna nagovora v ustavni obtožbi predsednika ZDA Trumpa

Washington, 3. februarja - Upravitelji ustavne obtožbe in odvetniki predsednika ZDA so končali sklepne nagovore poroti v senatnem sojenju Donaldu Trumpu v procesu ustavne obtožbe zaradi zlorabe pooblastil in oviranja kongresnih preiskav. S svojimi utemeljitvami sredinega glasovanja za oziroma proti ustavni obtožbi pa nadaljujejo senatorji.