Slovenci lovijo OI s samozavestjo favoritov

Jesenice, 5. februarja - Središče slovenskega hokejskega dogajanja bo do konca tedna na Jesenicah. Tam se bo v četrtek začel olimpijski kvalifikacijski turnir, na katerem samo prvo mesto vodi na zadnjo stopnjo kvalifikacij in odpira možnosti za Peking 2022. Domači hokejisti se zavedajo, da so favoriti, a Hrvatov, Litovcev in Japoncev ne bodo podcenjevali.