Kopitar: Če bosta želja in volja pravi, lahko te kvalifikacije preskočimo

Jesenice, 4. februarja - Slovensko hokejsko reprezentanco od četrtka do nedelje čaka prva stopnica na poti do olimpijskih iger v Pekingu 2022. Če želijo Slovenci nadaljevati olimpijske sanje in skušati niz nastopov po Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018 podaljšati na tri, bodo morali na domačem turnirju na Jesenicah v konkurenci Litve, Hrvaške in Japonske zmagati.