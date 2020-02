V Mariboru o možnostih nadaljnje krepitve sodelovanja in razvoja ob Dravi

Maribor, 4. februarja - Potem ko so občine ob reki Dravi družno pristopile k izgradnji Dravske kolesarske poti, so zdaj v teku prizadevanja za nadaljnje sodelovanje pri krepitvi ostale ponudbe na in ob reki. S tem namenom so vsi vpleteni danes v Mariboru soočili svoje ideje. Med drugim si želijo ureditve plovnosti reke, urejenih vstopnih točk in boljše promocije.