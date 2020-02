Teš s spletno stranjo informira o načrtovanem sosežigu

Šoštanj, 4. februarja - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je vzpostavila spletno stran soen.si, s katero želi lokalno skupnost in druge zainteresirane informirati o načrtovani uporabi alternativnega goriva, in sicer sosežiga odpadkov. Predlagan sosežig namreč razburja del lokalne javnosti, danes pa bodo o tem spregovorili v Mestni občini Velenje in na okrogli mizi v Šoštanju.