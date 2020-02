Asociacija poziva k sistemskem reševanju prostorske problematike NVO v kulturi

Ljubljana, 4. februarja - Na ponedeljkovi tradicionalni novinarski konferenci društva Asociacija pred Prešernovim dnem so podrobno predstavili analizo prostorske problematike poklicnih NVO v kulturi. Spomnili so, da se prostorska vprašanja NVO problematizira že vrsto let, do sistematičnega urejanja področja pa še ni prišlo, ne na lokalni in ne na državni ravni.