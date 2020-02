SBI TOP v nov teden z 1,20-odstotnim padcem

Ljubljana, 3. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je prvi dan novega tedna začel s padcem. Izgubil je 1,20 odstotka in se oblikoval pri 959,85 točke. Pocenile so se vse delnice v indeksu, najbolj pa Luke Koper in Krke. Sklenjenih je bilo za skupaj 1,4 milijona evrov poslov.