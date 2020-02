V Sloveniji proti pnevmokoknim okužbam še vedno nizka precepljenost

Ljubljana, 3. februarja - V sekciji za preventivno medicino opozarjajo na visoko pojavnost pnevmokoknih okužb v Sloveniji, kar je po njihovem mnenju posledica slabe precepljenosti in ozaveščenosti prebivalstva. Medtem ko za majhne otroke to cepljenje krijejo iz javnih sredstev, pa je za ostale samoplačniško, tudi za starejše od 65 let, ki spadajo med bolj ogrožene.