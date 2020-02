Infatino napovedal bolj enakomeren razvoj nogometa po svetu

Budimpešta, 3. februarja - Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je napovedal številne poteze, ki jih bodo uvedli za večji in bolj enakomeren razvoj nogometa po svetu, zato bodo v afriški in ženski nogomet v prihodnjih štirih letih vložili skupaj 2,25 milijarde evrov, lotili pa se bodo tudi sistema agentov in zneskov pri plačilih in prestopih.