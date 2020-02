Slovenski hokejisti začenjajo boj za tretje zaporedne OI

Jesenice, 3. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca bo ta teden začela lov na tretje olimpijske igre. Potem ko so Slovenci uspešno nastopili v Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, bodo na kvalifikacijskem turnirju na Jesenicah lovili prvo mesto in uvrstitev na zadnjo stopničko kvalifikacij za Peking 2022. Potniki na naslednje OI bodo znani avgusta.