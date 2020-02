Mladi za podnebno pravičnost s strokovnjaki naslovili številne pomisleke glede NEPN

Ljubljana, 3. februarja - Mladi za podnebno pravičnost so z znanstveniki in strokovnjaki na današnji okrogli mizi v Ljubljani izpostavili številne pomanjkljivosti osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Po mnenju Mladih za podnebno pravičnost je osnutek, ki je v javni razpravi, premalo ambiciozen na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.