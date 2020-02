Podpredsednik SAB in nekdanji minister Purič izstopil iz stranke

Ljubljana, 3. februarja - Podpredsednik SAB in nekdanji kohezijski minister Iztok Purič je odstopil s podpredsedniške funkcije in izstopil iz stranke. Kot je zapisal v izstopni izjavi, je že pred časom izgubil zaupanje. "Brez medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja znotraj vsake organizacije delo ne more prinesti pričakovanih rezultatov," je navedel.