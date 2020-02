Skupno usposabljanje vojaških pilotov na relaciji Suhe krajine in na letališču v Cerkljah ob Krki

Ljubljana, 3. februarja - Od torka do četrtka bo na območju Suhe krajine in na letališču v Cerkljah ob Krki potekalo usposabljanje pilotov 15. polka vojaškega letalstva in 31. lovskega polka iz Aviana. Skupno usposabljanje bo potekalo v vidnem delu dneva do dve uri na dan, so sporočili z ministrstva za obrambo.