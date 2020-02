Tedenski pregled - Slovenija od 7. do 13. 2.

Ljubljana, 14. februarja - Prvak SDS Janez Janša, ki se s SMC, NSi in DeSUS pogovarja o sestavi nove vlade, je sporočil, da je vsebinsko možno sestaviti večinsko koalicijo. Zdravniki so potrdili, da je letošnja sezona gripe izjemno huda, novega koronavirusa pa v Sloveniji za zdaj niso zaznali. Ob Prešernovem dnevu so podelili najvišja priznanja v slovenski kulturi.