Na Gospodarskem razstavišču muzikal o Tini Turner

Ljubljana, 4. februarja - V sklopu velike evropske turneje ob 80-letnici Tine Turner bo drevi in v sredo na Gospodarskem razstavišču gostoval muzikal Simply The Best - The Tina Turner Story. Gledalca bo popeljal skozi življenje rock legende, od njenih začetkov, preko vznemirljivega obdobja z možem Ikom Turnerjem, do njene vrnitve in vrhuncev njene samostojne kariere.