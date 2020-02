Skupne občinske uprave: V vojniški osem občin

Vojnik, 3. februarja - V skupni občinski upravi Vojnik, ki je začela delovati 1. decembra lani, je združenih osem občin, in sicer poleg Vojnika še Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. Kakšnih posebnih težav pri poslovanju ne pričakujejo, saj so sodelovali tudi že prej, je za STA povedala Nataša Kos iz skupne občinske uprave.