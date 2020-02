Križarke odrekajo gostoljubje nedavnim obiskovalcem Kitajske

Hamburg, 3. februarja - Turistični ladijski prevozniki so sklenili prepovedati vkrcanje na svoje križarke potnikom in članom posadke, ki so se v zadnjih 14 dneh zadrževali na Kitajskem. Tako so se odločili zaradi bojazni pred smrtonosnim novim koronavirusom, so danes sporočili iz Mednarodnega združenja turističnih ladjarjev (CLIA) s sedežem v Hamburgu.