EU ponuja Britaniji ambiciozen trgovinski dogovor, a pod določenimi pogoji

Bruselj, 3. februarja - EU ponuja Združenemu kraljestvu zelo ambiciozen trgovinski dogovor brez carin in kvot, a pod določenimi pogoji, je poudaril glavni pogajalec unije o prihodnjih odnosih z Britanijo Michel Barnier ob predstavitvi predloga pogajalskih izhodišč. Ključna pogoja sta zagotoviti enake konkurenčne pogoje in nadaljnji dostop do britanskih ribolovnih voda.