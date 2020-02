Janša: SDS ne bo skakala v bazen, v katerem ni vode

Brdo pri Kranju, 3. februarja - Predsednik SDS Janez Janša meni, da je možno, da se za preostanek tega mandata DZ sestavi vlado, ki bo ambiciozna in ki bo večinska. Koliko je to mogoče, pa je danes še prezgodaj ocenjevati, je dodal. "Zagotovo pa SDS ne bo skakala v bazen, v katerem ni vode," je zatrdil in dodal, da je zdaj na potezi predsednik republike Borut Pahor.