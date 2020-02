Samir Handanović bo prisilno počival zaradi zloma prsta

Milano, 3. februarja - Nekdanji vratar slovenske nogometne reprezentance in kapetan italijanskega prvoligaša Interja Samir Handanović je opravil rentgenski pregled po poškodbi leve dlani na treningu, ki je pokazal, da si je zlomil mezinec. V taboru milanskega kluba so še zapisali, da bodo dnevno spremljali njegovo okrevanje in se sproti odločali o tem, kdaj se bo vrnil.