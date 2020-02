V hrvaški Istri potrdili najdbi lobanje svetega Huberta in kopije torinskega platna

Zagreb, 3. februarja - V cerkvi v Vodnjanu v hrvaški Istri so bogatejši za relikvijo zaščitnika lovcev svetega Huberta in eno izmed petdesetih kopij znamenitega torinskega platna, poročajo hrvaški mediji. Raziskave so potrdile, da gre za lobanjo svetega Huberta in kopijo platna, s katerim je bilo prekrito truplo Jezusa Kristusa.