Znanstvenik Lenarčič pred kulturnim praznikom: Življenje pridobi neslutene razsežnosti, ko združiš znanstveno in umetniško ustvarjanje

Ljubljana, 5. februarja - Znanstvenik in direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič je pred kulturnim praznikom za STA razmišljal o umetnosti in znanosti, obe ga zelo določata. "Življenje pridobi neslutene razsežnosti, ko združiš znanstveno in umetniško ustvarjanje, čeprav se večini zdita ločena planeta," meni Lenarčič. Ob tem opozarja tudi na marginaliziranost obeh.