Umrl kitarist češkega rodu Ivan Kral

Praga, 3. februarja - V 72. letu starosti je umrl kitarist, tekstopisec in producent češkega rodu Ivan Kral. Sodeloval je z glasbeniki, kot so Patti Smith, Iggy Pop in David Bowie. Kot je po Twitterju sporočila njegova soproga Cindy Hudson, je Kral umrl za posledicami raka na svojem domu v ameriški zvezni državi Michigan.