VIR od ministrstva zahteva takojšen začetek reševanja nekaterih težav v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 3. februarja - V Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) kljub odstopu predsednika vlade Marjana Šarca ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivajo, naj resno pristopi k ureditvi nekaterih perečih težav v vzgoji in izobraževanju. V nasprotnem primeru napovedujejo, da bodo "začeli z aktivacijo članstva".