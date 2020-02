Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi Marjetice Koper

Koper, 3. februarja - Popravljalni ukrepi, ki jih je po reviziji poslovanja v letih 2015 in 2016 sprejelo komunalno podjetje Marjetica Koper, so zadovoljivi, je v porevizijskem poročilu ugotovilo računsko sodišče. Med nesmotrnostmi je bilo, da podjetje v notranjih aktih ni imelo urejene politike sponzoriranja in plačil stroškov reprezentance.