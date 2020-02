Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 3. februarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na Notranjskem in Primorskem bo zjutraj in deloma dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter bo dopoldne oslabel in popoldne povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na jugovzhodu do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.