Med gašenjem požara umrl 75-letni moški

Šmarje pri Jelšah, 3. februarja - Celjski policisti so bili v nedeljo zjutraj obveščeni, da je na območju Šmarja pri Jelšah v požaru umrl 75-letni moški. Po prvih podatkih je moški v kurilnici stanovanjske hiše najverjetneje skušal pogasiti požar, vendar je med gašenjem iz za zdaj še neznanega vzroka omagal in umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.