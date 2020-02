Pingvini do zmage v Washingtonu

Washington, 3. februarja - Hokejisti Pittsburgh Penguins so na prvem medsebojnem obračunu to sezono premagali Washington Capitals s 4:3 in se vodilni ekipi lige NHL približali na vsega štiri točke zaostanka. Na 50. dvoboju med Sidneyjem Crosbyjem in Aleksom Ovečkinom je slednji potegnil krajšo; Crosby je k zmagi prispeval eno podajo, vratar Matt Murray pa je zbral 29 obramb.