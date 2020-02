Antetokounmpo popeljal Milwaukee do 42. zmage, Denver brez Čančarja izgubil

Detroit, 3. februarja - Košarkarji Milwaukee Bucks so od uvoda lanske sezone severnoameriške lige NBA izgubili le 28 tekem in le enkrat si po porazu niso takoj opomogli. Prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo je s 30 točkami in 19 skoki po petkovem porazu proti Denverju danes popeljal najboljšo ekipo lige do 42. zmage letos, tokrat s 129:108 nad Phoenixom. Denver je izgubil.