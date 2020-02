Cisar in Planko do brona na SP mlajših kategorij

Lenzerheide, 2. februarja - Alex Cisar in Lovro Planko se še z drugega zaporednega biatlonskega svetovnega prvenstva mlajših kategorij domov vračata z odličjem. Na prvenstvu v Lenzerheideju je Cisar v zasledovanju tekmovalcev do 23 let osvojil bronasto kolajno, kolajno istega leska pa je v zasledovanju osvojil tudi mladinec Planko.