Vreme: Ponoči ponekod pretežno oblačno

Ljubljana, 2. februarja - Ponoči bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji Slovenji pretežno oblačno, proti severu in vzhodu bo manj oblačnosti. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v severni Sloveniji okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.