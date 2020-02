V Franciji pristalo novo letalo z 250 evakuiranimi iz kitajskega Wuhana

Pariz, 2. februarja - V vojaški letalski bazi Istres-Le Tube v bližini Marseilla je danes pristalo letalo z 250 potniki, ki so jih evakuirali iz kitajskega mesta Wuhan, žarišča epidemije novega koronavirusa. Poleg francoskih so bili na letalu tudi državljani iz 30 drugih držav, so potrdile francoske oblasti.