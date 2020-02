Po požaru v hiši našli mrtvo osebo

Šmarje pri Jelšah, 2. februarja - Gasilci so dopoldne posredovali v Lembergu pri Šmarju v Občini Šmarje pri Jelšah, kjer so ugotovili, da je minulo noč zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Ogenj je ugasnil sam, gasilci pa so prostore dodatno ohladili in prezračili ter opravili meritve prisotnosti plinov. V hiši je bila najdena tudi mrtva oseba, navaja center za obveščanje.