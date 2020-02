V Benetkah obsežna evakuacija zaradi deaktivacije bombe iz druge svetovne vojne

Benetke, 2. februarja - V Benetkah so bombni tehniki danes uspešno deaktivirali večjo bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo januarja našli med popravilom kanalizacije. Med operacijo v industrijskem delu mesta, v pristanišču Marghera, so z domov evakuirali 3500 ljudi, med drugim pa so odpovedali so tudi lete na mednarodnem letališču Marco Polo.