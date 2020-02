Predor Ljubelj po požaru še vedno zaprt

Ljubelj, 2. februarja - Predor Ljubelj, v katerem je v soboto zvečer zagorel avtomobil, je do nadaljnjega zaprt v obe smeri zaradi pregleda in odprave posledic požara. Obvoz za vsa vozila je možen čez predor Karavanke, kjer morajo vozniki plačati predornino, vinjeta med priključkoma Hrušica in Šentjakob v Rožu (St. Jakob im Rosental) pa ni potrebna.