Calcit in Panvita modro skupino začela z zmago

Ljubljana, 1. februarja - Če se ne upoštevajo tekme, ki so jih trije slovenski predstavniki v srednjeevropski ligi odigrali med seboj, se je danes začela modra skupina 1. DOL za moške. Prvi zmagi sta zabeležila Calcit Volley in Panvita Pomgrad, Kamničani so v Kanalu s 3:0 ugnali Salonit Anhovo, Panvita Pomgrad pa je bila v Murski Soboti s 3:1 boljša od novomeške Krke.