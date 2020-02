Dunaj, 1. februarja - Jure Grkman (Kamnik) je bil na atletskem dvoranskem mitingu na Dunaju peti na 200 m (21,52) in na 400 m (47,97) šesti, to uvrstitev pa sta dosegli tudi Jerneja Smonkar (Velenje) na 800 m (2:07,53) in Nika Glojnarič (Brežice) na 60 m ovire (8,42).